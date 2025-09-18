◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島２―７阪神（１７日・マツダスタジアム）

広島は、阪神との今季最終戦でも意地を見せられなかった。同カードは今季２度目の６連敗。０３年以来２２年ぶり３度目のワーストタイのシーズン１９敗（６勝）。負け越し１３は、１９５２年の１２（４勝１６敗）を更新する球団ワースト。マツダでは２勝（１１敗）しかできなかった。前夜の敗戦で２年連続の負け越しが確定したチームは、この日で再び借金１３。リーグ覇者との対戦成績が、そのままシーズン成績に直結する形となった。

先発・高は、立ち上がりからリズムをつくれなかった。初回先頭四球から無失点、２回は先頭から３連打で無死満塁のピンチを無失点で切り抜けたが、３回に自身の失策も絡んだ無死二塁から森下に決勝２ランを浴びた。５回７安打３失点で２敗目を喫した。１点差に詰め寄った６回以降に登板したリリーフ陣も総崩れした。

打線は、この日も“難敵”大竹に苦戦した。３点を追う５回に２点を返したものの、５回２失点と打ち崩せず。８月１２日の対戦で５回７失点ＫＯし、マツダで１１度目の対戦で初めて土を付けたが、マツダ１０勝目を献上した。