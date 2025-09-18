◇陸上 世界選手権東京大会第6日 男子200メートル準決勝（2025年9月18日 国立競技場）

男子200メートル準決勝が行われ、4連覇を狙うノア・ライルズ(米国)が3組に登場。19秒51で同組1位となり、余力を残しながら決勝進出を決めた。

恒例となったスタート前のパフォーマンスは、人気作「ONE PIECE」の主人公ルフィの技「ギア2(セカンド)」だった。日本でも馴染み深い作品からのポーズに、場内は大歓声に包まれた。

レースでは好スタートを決めると、他を寄せ付けない異次元の走りを披露。最後は抜きながらも、19秒51のタイムをマーク。時計を指さし、満足そうにうなずいていた。

レース後は19日の決勝を見据え「皆で元気玉を集めたい」と話し、会場に後押しを呼びかけていた。

17日に行われた予選は19秒99の4組1着で準決勝に進出。この種目ではウサイン・ボルト以来となる4連覇へ危なげないスタートを切っていた。

また、銀メダルを獲得した100メートルではスタート前に「ドラゴンボール」、「呪術廻戦」といった日本の人気アニメのポースを披露し、話題となった。