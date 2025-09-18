【ANLAN】新登場！スカルプケアを進化させるブラシ「スカルプリフレブラシ」で美髪習慣を

世界19か国で愛されるビューティーテックブランド「ANLAN」から、待望のプレミアライン第1弾「ANLAN スカルプリフレブラシ」が誕生しました。頭皮と髪を同時にケアできる次世代ブラシは、3DシリコンブラシやLED光療法、導液ローラーを搭載。毎日のブラッシングを美容機器レベルに進化させ、健やかな頭皮と美しい髪を育む新習慣を提案します。

革新的な機能を備えたANLANブラシ

「ANLAN スカルプリフレブラシ」は、186本の3Dシリコンブラシで頭皮全体を心地よく刺激し、血行を促進。

32個のLEDライトは赤・青・赤青モードを切り替えて、育毛サポート・皮脂ケア・総合ケアを実現します。

さらに4つの導液ローラーを搭載し、育毛剤や頭皮用美容液を効率的に浸透。髪にハリ・ツヤを与える本格的なスカルプケアが自宅で叶います♡

安心設計と使いやすさも魅力

約2000回/分の高周波微振動で頭皮を優しくケアし、8分間で自動停止する安全設計。摩擦を抑えたブラッシングで、日常のスタイリング前やリラックスタイムにも最適です。

Type-C充電式で約3.5時間の充電で110分稼働。コンパクトなサイズ（約189×71×74mm）と255gの軽量設計で使いやすく、持ち運びにも便利です。

製品仕様とキャンペーン情報

ANLAN スカルプリフレブラシ



希望小売価格：21,000円（税抜）※発売後3ヶ月間は15％OFF

キャンペーンとして、発売後3ヶ月間は公式オンラインショップで15％OFFに♪

発売日：2025年9月23日（火）（紺）、10月予定（ピンク）

サイズ：約189×71×74mm／重量：約255g

稼働時間：約110分／振動レベル：3段階

付属品：本体、スポイト、取扱説明書

自宅で叶う、未来の美髪ケア♡

ANLANの「スカルプリフレブラシ」は、頭皮と髪を同時にケアできる革新的なアイテム。

多機能な設計と安心の使いやすさで、毎日のブラッシングが特別なケアタイムに変わります。美しい髪を育むための新しい習慣として、自宅に取り入れてみませんか？未来の美髪は、今日のケアから始まります。