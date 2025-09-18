◇陸上世界選手権 6日目(18日、東京・国立競技場)

日本記録保持者である現役高校生ランナー・久保凛選手。世界戦デビューとなる陸上世界選手権の女子800m予選に登場しましたが、うまくレース運びをさせてもらえず予選敗退となりました。

緊張した面持ちで登場した久保選手は、大歓声に笑顔で応えます。その後、勢いよくスタートを切るも、集団の内側後方から抜け出すことができず同組7位でのゴールとなりました。レース後に悔しそうな表情を浮かべていた久保選手は、涙をながし、しゃくりあげながらインタビューに応じました。

まずレースを振り返った久保選手は「今回が初めての世界陸上で、それが東京開催。始まる前からすごくたくさん応援していただいて、すごく幸せですし、楽しんで走ることができたんですけど。前半からうまくいかなくて、何もできずに終わってしまったので、もっと強くなって帰ってきたい」とコメント。

続けてレース展開については「前半まず3、4番手につけて、前の方で攻めたかったんですけど。100mからかぶせられてしまって、うまく前に出ることができずに、何もかもうまくいかなかった」とし、「やっぱり差があると感じた。スローペースになってもラストあげていかなきゃいけない、それがわかっていてもできないのが力不足」と課題を口にしました。

その中でも「高校のうちに世界陸上に出たいと思っていた。出場できたのが収穫だったけど、何もできなかった、力不足だと改めて感じることができたのも今回よかった」と前向きな思いを明かし、「プレッシャーもあったけど、1番は楽しんで走ること。楽しんでレースはできた」と振り返りました。