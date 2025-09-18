＜みじめでケチな人種＞旦那「離婚したい」好きにすれば？親権は私！稼ぎもある！余裕【第6話まんが】

私はカナ（32）。息子のユウスケと食事の最中に父から連絡がきて、急に実家に呼び出されたのです。仕方なく実家に行くと、そこにいたのは旦那のコウタ（36）。旦那は急に離婚を申し出てきました。今まで自分の意見すら言えなかったのに、今日は私の父を味方につけてなんだか強気です。今までのような生活ができたのは、私が稼いで私が子育てをしていたからです。そんな私に感謝をするどころか離婚を突きつけるなんて、ありえません。私のプライドが許しません。私だってもうこんなナヨナヨした旦那は好きではないけれど、一緒にいてあげていたのに。



なんと旦那は離婚をしたいと言ってきました。それに父まで「うちの娘がすまない」なんて言っちゃって……。2人してなんなの？　っていうか、離婚したいのならしてあげる！　こんなヤツ、こちらから願い下げです。「コウタくんだって、ユウスケの父親なんだぞ！！！　お前はどこまで自己中なんだよ！！」と、父は最後まで旦那の肩を持っていました。



そうして私は旦那と離婚しました。旦那はユウスケを引き取りたがっていたけれど、あんな人に育てられたらたまったものではありません。私は収入もあるし、実家に頼らなくてもひとりで生活できる！！　そう思っていたのですが……現実はそううまくはいかないもので。



離婚したいとは思っていませんでしたが、旦那にすがりつくなんて私のプライドが許しません。

私一人の力で生きていけるし、なんだったらストレスも減ると思い離婚を承諾したのです。

父は変わらず旦那の味方をしており、実家に頼ることは許さないと言いますが、そんなことしなくても大丈夫。

そう思っていたのに……お金はドンドンとなくなっていきます。

仕事でもストレスがたまるし、お金もないし……どうしてこうなったのでしょう。

そこにきてユウスケの発言は許せませんでした。

原案・ママスタ　脚本・物江窓香　　編集・石井弥沙