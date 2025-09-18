杉野遥亮、3日間で取得した免許を明かす「死に物狂いでやりました」
俳優の杉野遥亮が18日、東京・銀座の「カルティエ銀座4丁目ブティック」で行われた同店のオープニングイベントに出席した。
19日にオープンする「カルティエ銀座4丁目ブティック」。オープニングイベントには、多くの著名人がカルティエのジュエリーをまとって登場し、杉野はリングと時計を着用した。
同ブティックは、カルティエの象徴「パンテール」の精神である、力強さと優雅さを兼ね備え、自分らしさを貫く強い個性を体現している。
杉野は、パンテールらしい一面が現れるときを聞かれると「ピンチになったときです」と答え、「3日前ぐらいからダイビング免許を取るという番組をやらせてもって、3日間で取りました。けっこう頑張った」と最近のエピソードを告白。「もともと自然の中に行くとか、海の中に行くとかすごく興味があったんですけど、自分が筆記とか受からなかったら何も進まなくなるので、死に物狂いでやりました」と話した。
