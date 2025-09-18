「Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2c LIGHTSPEED」発表、若干サイズダウンした小型モデル
ロジクールは9月18日、すでに販売中のゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2」におけるマイナーチェンジモデルとして、「PRO X SUPERLIGHT 2c」を発表した。価格はオープンプライスながら直販ストアでは26,950円前後。
同社ゲーミングマウスにおける上位モデル「PRO X シリーズ」の小型モデル。展開中のベースモデルより若干小型化しており、伴って重量も60gから51gへと軽量化。HERO 2センサー、「LIGHTFORCE」スイッチの搭載は共通で、独自ワイヤレス技術「LIGHTSPEED」のサポートや「POWERPLAY 2」への対応も同様。カラバリもブラック、ホワイト、マゼンタの3色を用意する。
サイズ表記
