ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米新規失業保険申請件数（09/07 - 09/13）
予想 24.2万件 前回 26.3万件
米失業保険継続受給者数（08/31 - 09/06）
予想 195.2万件 前回 193.9万件
米フィラデルフィア連銀景況指数（9月）
予想 1.8 前回 -0.3
22:00
南ア中銀政策金利（9月）
予想 7.0% 前回 7.0%
23:00
米景気先行指数（8月）
予想 -0.2% 前回 -0.1%（前月比)
ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演
19日
2:00
米10年インフレ連動債（TIPS）入札（190億ドル）
5:00
対米証券投資（7月）
予想 N/A 前回 1508.0億ドル
※予定は変更されることがあります。
