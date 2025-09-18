21:30
米新規失業保険申請件数（09/07 - 09/13）
予想　24.2万件　前回　26.3万件

米失業保険継続受給者数（08/31 - 09/06）　
予想　195.2万件　前回　193.9万件

米フィラデルフィア連銀景況指数（9月）
予想　1.8　前回　-0.3

22:00　
南ア中銀政策金利（9月）
予想　7.0%　前回　7.0%

23:00　
米景気先行指数（8月）
予想　-0.2%　前回　-0.1%（前月比)

ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演

19日
2:00　
米10年インフレ連動債（TIPS）入札（190億ドル）

5:00
対米証券投資（7月）
予想　N/A　前回　1508.0億ドル


※予定は変更されることがあります。