¡Úµð¿Í¡ÛºÇ²¼°Ì¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë´°ÉõÉé¤±¤Ç¼«ÎÏ£²°Ì¤¬¾ÃÌÇ¡ÄÀèÈ¯¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈ¤¬¥×¥íÆþ¤ê¸åºÇÃ»¤Î£³²ó£´¼ºÅÀ£Ë£Ï
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£µ¡½£°µð¿Í¡Ê£±£¸Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÇÔ¤ì¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤Î£²°Ì¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤ÏºÇÃ»¤È¤Ê¤ë£³²ó£´¼ºÅÀ£Ë£Ï¡£ÂÇÀþ¤â¥ä¥¯¥ë¥ÈÅê¼ê¿Ø¤Ë£±£±»°¿¶¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£µ¨£±£´ÅÙÌÜ¤Î£°ÉõÉé¤±¡£¼Ú¶â£±¤È¤Ê¤ê¡¢£²°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Ï£²º¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê£¹»î¹ç¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë£²°Ì³ÎÊÝ¤Ø¡¢ÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±¦¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¿¹ÅÄ¤Ï¼«¿È¤Î²£¤òÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯Çòµå¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¶ì¤·¤¤Åêµå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç´¤êÀÚ¤ì¤º¥Á¡¼¥à¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Ë½Åê¤Ç£³ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î£³²ó£²»à»°ÎÝ¡£ÃæÂ¼Íª¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£´ÅÀÌÜ¤ò¼º¤¤¡¢Î®¤ì¤Ï°ìµ¤¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë·¹¤¤¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤ÎÆ±Àï¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¸Æ¤ÖÆ±ÅÀ£±£±¹æ£²¥é¥ó¡¢¸Í¶¿¤Î£¶²ó£²¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤â¤¢¤ê¡¢£²°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò£±¤Ç¥¡¼¥×¤·¤¿µð¿Í¡££µ²ó¤ËÆ¬Éô»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜ¤Ï¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¡¢£¸²ó¤Ë±¦ÏÓ¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿´ßÅÄ¤âÁ°Æü¤ÈÆ±¤¸¡Ö£µÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÏÃæ£·Æü¤Ç£´¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¿¹ÅÄ¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï£¸·î£¶Æü¤ËÅìµþ£Ä¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Áê¼ê¡££¹·î£³Æü¤Ë¤âµþ¥»¥é£Ä¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£¶²ó£²¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¬¾¡¤ò´ü¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´ÊÃ±¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£½é²ó¡¢ÊÂÌÚ¤Ëº¸±Û¤¨»°ÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢£±»à¤«¤éÆâ»³¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó£µµå¤Ç£±ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡££²²ó¤Ë¤Ï»³ÅÄ¤Ë£±£°¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸¥¾å¡££³²ó¤Ë¤â¼«¤é¤ÎË½Åê¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡££³²ó£¶Èï°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç¥×¥íºÇÃ»£Ë£Ï¡£ÀèÈ¯¤Î»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Áá¤á¤ËÈ¿·â¤·¤¿¤¤ÂÇÀþ¤â¤¢¤È£±ËÜ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£½é²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç´ßÅÄ¤¬º¸Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤¬ÆóÎÝÁö¼Ô¤Î´Ý¤¬ËÜÎÝ¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡££µ²ó¤Ï±ºÅÄ¤¬¥×¥í½é¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òÃæÁ°¤ËÊü¤Á¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î»Íµå¤â¤¢¤ê£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤¬Àô¸ý¤¬ÃæÈô¤ËÅÝ¤ìÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£´²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ÀÐÀî¤âÊÂÌÚ¡¢Ä¹²¬¤«¤é£²¼ÔÏ¢Â³ÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¢¤Ã¤µ¤ê¼ºÅÀ¡££µ²ó¤Ï£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ëè²ó¼ºÅÀ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶²ó°Ê¹ß¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£¥±¥é¡¼¤¬£¶²ó¤ò£³¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢£·²ó¤«¤é£´ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¹âÍü¤Ï£±»à¤«¤é£³¼ÔÏ¢Â³»Íµå¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢ÃæÂ¼Íª¤ò»°¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡££¸²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Ê¿Æâ¤âºÇÂ®£±£µ£´¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÉð´ï¤Ë£³¼ÔËÞÂà¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÂÇÀþ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÀÌÛ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡££¶²ó¤«¤é£³¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤ÇÁö¼Ô¤ò½Ð¤¹¤¬£±ÅÀ¤¬±ó¤¤¡££¹²ó¤âÀèÆ¬¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬º¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤¬¸åÂ³¤¬Â³¤«¤º´°ÉõÉé¤±¡£¼Ú¶âÀ¸³è¤ËµÕÌá¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£