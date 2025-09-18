◆世界陸上 第６日（１８日、国立競技場）

男子２００メートル準決勝で昨年のパリ五輪代表の鵜沢飛羽（とわ、ＪＡＬ）が１組２０秒２３の６着で決勝進出を逃した。

漫画やアニメが大好きな“オタク・スプリンター”として知られ、予選のスタート前には人気アニメ「ナルト」の「影分身の術」ポーズで自身を奮い立たせたが、準決勝前には「決勝でやる予定だった」とＳＮＳで明かしたアニメ「僕のヒーローアカデミア」の「更に向こうへＰｌｕｓ・Ｕｌｔｒａ！」ポーズを前倒しで発動。

高校時代から好きなアニメや漫画のポーズを取るのは決勝時の選手紹介のみだったが、自国開催に集結した約５万人のファンから背中を押してもらうため、今大会はルーチンを替え、予選からポーズを披露。大きな力をもらい、外国勢に立ち向かってきた。

昨夏のパリ五輪では準決勝に進出。今季は７月の日本選手権で３連覇を果たし、８月は日本歴代３位タイの２０秒１１をマークするなど好調ぶりを持続してきた短距離界のヒーローだ。今大会に入っても予選を通過し、勢いを持って準決勝に進んだものの、２００３年パリ大会で３位の末続慎吾、１７年ロンドン大会で７位のサニブラウン・ハキームに続く、日本勢３人目のファイナルには届かなかった。