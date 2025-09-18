◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 5-0 巨人(18日、神宮球場)

ヤクルトは投打がかみ合い巨人に完封勝利。連敗を2で止めました。

先発は7月5日以来の登板となった高橋奎二投手。初回、先頭にいきなりヒットを打たれるなど、2アウト1・2塁のピンチを招くと、岸田行倫選手にヒットを打たれますが、レフトの内山壮真選手の好送球があり、ホームを狙った2塁ランナーは本塁タッチアウト。味方の好守に助けられ、初回を無失点で切り抜けます。

すると直後の攻撃、先頭の並木秀尊選手が3ベースを打ってチャンスを作ると、3番・内山選手がタイムリー2ベースを打って先制に成功します。

続く2回には、先頭の山田哲人選手が12年連続2桁本塁打となる第10号ソロホームラン。史上49人目の通算1000得点を達成するメモリアルな一発でリードを広げます。

そして3回には、四球とヒットで2アウト1、2塁のチャンスを作ると、巨人先発の森田駿哉投手が暴投。これに2塁ランナーの村上宗隆選手が好走塁でホームにかえり追加点を奪うと、なおもチャンスで中村悠平選手がタイムリーを放ち、リードを4点に広げます。

さらに4回、代わったばかりの巨人2番手・石川達也投手から 並木選手と長岡秀樹選手の2者連続2ベースで追加点。4回までに5点のリードを奪い、試合の主導権を握ります。

大量の援護をもらった高橋投手は5回、ヒットと四球でピンチを招くと、泉口友汰選手に右中間へ大きな当たりを打たれますが、センターフライ。巨人打線を6回8奪三振無失点に抑えて、高橋投手は勝ち投手の権利を持って降板します。

そして7回は田口麗斗投手、8回は荘司宏太投手、9回は清水昇投手が無失点に抑えて、ヤクルトは完封勝利。高橋投手が6月8日ソフトバンク戦以来の3勝目（2敗）を挙げました。