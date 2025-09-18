◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 5-0 巨人(18日、神宮球場)

巨人は序盤からの失点が響き敗戦。打線も拙攻が続き、ヤクルトに完封を許し、今季14度目の完封負けを喫しました。

打線は初回、先頭の丸佳浩選手がヒットで出塁。その後2アウト1、2塁のチャンスを作ると、5番・岸田行倫選手のレフトへのヒットで2塁ランナーの丸選手がホームを狙うも、アウトになって先制ならず。

すると直後の1回裏、中7日で登板の先発・森田駿哉投手が先頭にいきなり3ベースを打たれると、3番の内山壮真選手にタイムリー2ベース。後続は打ち取って最少失点で切り抜けましたが、ヤクルトに先制を許します。

さらに森田投手は2回には山田哲人選手にソロホームランを浴びると、3回は暴投と中村悠平選手にタイムリーを打たれて2失点。試合を作ることができず、3回を58球、被安打6(1本塁打)、2四球、4失点で降板します。

4回からは石川達也投手が登板しますが、1アウトから2者連続で2ベースを打たれて、ヤクルトにリードを5点に広げられます。

得点を奪いたい打線は5回、ここまで無得点に抑えられているヤクルト先発・高橋奎二投手から2アウト1、2塁のチャンス。しかし、泉口友汰選手がフルカウントから7球目のストレートを打ち上げてセンターフライ。無得点に終わります。

そして7回には2アウトから丸選手がこの試合2本目のヒットで出塁。続くキャベッジ選手は右中間への打球を放つも、ライトの並木秀尊選手が快足を飛ばしてキャッチして、得点を奪うことができず。

無得点のまま迎えた9回、先頭のリチャード選手が2ベースで出塁しましたが、浦田俊輔選手がレフトフライ、オコエ瑠偉選手は粘るも12球目でショートゴロ、丸選手は空振り三振でゲームセット。完封負けを喫しました。