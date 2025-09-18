◇陸上 世界選手権東京大会第6日 男子200メートル準決勝（2025年9月18日 国立競技場）

男子200メートル準決勝が行われ、鵜沢飛羽（とわ、22＝JAL）が20秒23の1組6位で決勝進出はならなかった。

各組2着プラス3位以下のタイム上位2人が決勝に進む中、鵜沢は1組に登場。スタート良く飛び出したが、直線で有力選手に突き放された。

レース後は「3大会目で一番良い走りできた。やりたい動きをやって全力は出せた。それでダメだったので負けを認めるしかない。良い感じでいけると思ったけど甘くなかったですね」とすがすがしかった。

そして20日に予選を迎える400Mリレーを見据え「リレーがあるのでそこに向けて、今やる気すごいんで！メダル取ってさっきよりも盛り上げてやりますよ」と宣言した。

17日の予選では20秒39で組3着に入り、準決勝進出を決めた。大歓声に「ほぼ泣きながら走ってました、うれしくて」とニッコリ。準決勝に向けて、「周りの空気に飲み込まれずに自分の走りができることが一番」と集中力を高めたが、後半の伸びを欠いた。

鵜沢は大学3年から同種目で日本選手権を3連覇。23年の前回ブダペスト大会、昨夏のパリ五輪では準決勝敗退と世界の壁にはね返された。ただ、8月には日本歴代3位タイの20秒11をマークするなど、22年間破られていない末續慎吾の日本記録（20秒03）も見えてきている。