お笑いコンビ「アンガールズ」の山根良顕（49）が17日、MBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。占い師に苦言を呈した。

リスナーからゲストの声優・鈴木崚汰に寄せられた「占いは信じますか？」という質問。鈴木が「僕はエンジョイ勢。そこまで心酔しているわけではない」との回答も、山根は「占い師全員クソです」とピシャリ。

「ハッピーにしようとしてくれてるとか、エンタメとしてやってるんでしょうけど、そこでお金巻き上げたらちょっと違うかなと思うんですよね。財布売ったり本売ったり」と理由を説明。ケンドーコバヤシがが「エンターテイメントはお金にするもんでしょ？」とつっこむと「財布に現実的な効果がない」と反論した。

さらに「島田秀平が売ってるグリーンの財布持ってお金持ちになるなら全員持ったらいいんですけど、お金持ちにならないですから」と持論を展開。ケンドーに「でも実質、島田秀平はお金持ちになってるやんか」とつっこまれると「島田秀平はグリーンの財布使ってない！」と食い気味に言い放ち共演者を爆笑させた。