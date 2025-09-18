【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ （9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、“軽く振って”51号特大アーチ

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でフィリーズ戦に先発出場。8回の第4打席では2試合連発となる51号ソロホームランを放った。規格外のパワーで放った一打に“超人”糸井嘉男氏が驚愕している。

3ー0とドジャースがリードして迎えた8回、この回先頭の大谷が、4回目の打席に入った。フィリーズの左腕・ルサルドと対峙し、カウント2ー2からの6球目、スライダーを完璧にとらえた。

打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、飛距離408フィート（約124.4メートル）、打球角度32度の一打は、あっという間にバックスクリーンへ。スタジアムのファンたちもスタンディングオベーションで大谷を称えるほど、圧巻の一打だった。

ABEMAで解説を務めた糸井氏は「あの配球で追い込まれてあのボールをホームランにできる？」と大谷の打席を分析。「考えられない！全部取っ払って、あれだけを待っていたらできるかもだけど、絶対にできない」と驚きの一発を振り返り「超人界のトップ！補欠でいいから入れて欲しい」と独特な言い回しで大谷を称賛した。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）