Photo: 小林奈納子

通勤や買い物で夜道を歩くとき暗い道を通るのって怖いですよね。スマホのライトは広範囲を照らすには不向きで、バッテリー切れも心配…

そんなときに便利な懐中電灯が「XENON C6Pro」です。ミニサイズだから常に携帯でき、防犯意識を高めるための携帯にも便利。今回は特別にお借りして使用してみました！

ポケットに入るコンパクトさ

Photo: 小林奈納子

「XENON C6Pro」は手のひらにすっぽりと収まるサイズ感。ズボンやシャツのポケットに入れて持ち運べるくらいコンパクトです。

Photo: 小林奈納子

重量は72gほどで、スマホより断然軽いので重さは気になりません。

Photo: 小林奈納子

構造もとってもシンプル。お尻部分についているボタンを押すと明かりが点灯します。

圧倒的な明るさ

Photo: 小林奈納子

実際使ってみると、小さくてもしっかり明るい！実は「XENON C6Pro」に使われているLEDは一般的な懐中電灯（30〜100ルーメン）よりもかなり明るく、最大で800ルーメンの明るさがあるんだそう。

Photo: 小林奈納子

夜道で使用してみたのですが、街灯が少ない場所でも周囲がクリアに見えてかなり安心感がありました。

広い範囲からスポットまで自由に調整

Photo: 小林奈納子

「XENON C6Pro」は照らす範囲を自由に調整できるのも特徴。フロント部分のレンズカバーを前後に動かすだけで、広角からビームまで光を調整できます。

Photo: 小林奈納子

ビームではかなり強い光になり、遠くまで照らせます。遠くを照らしたい場合はもちろん、薄暗い部屋で作業をするとき手元を照らすのにも役立ちそう。

防犯対策のストロボにも

Photo: 小林奈納子

さらに、ボタンを半押しするとストロボとしても使えます。夜道を歩く際にちょっと不安を感じることもあったのですが、いざというときはストロボで相手に存在を知らせる手段としても使えると思うと安心できます。

防犯だけじゃなく、災害のときにSOSを出す際にも役立ちそうです。

明るさは3段階

Photo: 小林奈納子

さらに、ボタンを2回連続で押すことで、明るさを3段階に調整できるようになっています。上の画像は最も明るい800ルーメンです。

1段階下げると200ルーメンに。

Photo: 小林奈納子

200ルーメンは十分明るく、近場を照らす場合は800ルーメンと大きな差を感じませんでした。通常の懐中電灯として十分に使えます。

さらに1段階下げて10ルーメンにしてみましょう。

Photo: 小林奈納子

10ルーメンではほんのりと明るさを感じる程度なので、向かい側に人がいる場合などにおすすめです。

暗闇を照らし、防犯・防災の備えにもなる「XENON C6Pro」は現在クラウドファンディングサイトのmachi-yaでプロジェクトを実施中です。詳細はぜひ以下からチェックしてみてください。

Photo: 小林奈納子

