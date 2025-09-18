UVERworld、ファンと至近距離で想いをぶつけ合ったShibuya eggmanプレミアムライブより「PHOENIX AX」ライブ映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

UVERworldが、6月11日にライブハウスShibuya eggmanにて行ったファンクラブ会員限定公演の模様が、9月20日21時45分よりWOWOWにて独占放送＆配信。このたび、同公演から「PHOENIX AX」のライブ映像が特別先行公開された。

■Shibuya eggmanのキャパシティは、東京ドームの数百分の1！

2025年に結成25周年、およびデビュー20周年を迎えたUVERworldは、6月14日・15日に東京ドーム2DAYS公演を開催。今回放送されるShibuya eggman公演は、まさしくその直前に行われたもの。

東京ドームの数百分の1という限られたキャパシティで、信頼するファンと至近距離で想いをぶつけ合った貴重な前夜祭。

番組は熱いライブ映像だけでなく、舞台裏の様子も含む映像で構成。ライブハウスを主戦場に実力を積み重ねてきたUVERworldの、ロックバンドとしての原点を、再確認することができる。。

■「PHOENIX AX」ライブ映像を、放送・配信に先駆けて特別先行公開

さらに、同公演で披露された「PHOENIX AX」のライブ映像が、ライブ本編の放送・配信に先駆け、UVERworld Official Youtube Channelにて特別先行公開。番組に向けて期待が高まる、圧巻の映像となっている。

なお、WOWOWでは、UVERworldのアニバーサリーイヤーを記念して3ヵ月連続特集を実施。10月は結成25周年＆デビュー20周年を記念した東京ドーム公演の模様が独占放送・配信される。こちらも要チェックだ。

■番組情報

WOWOW『3カ月連続！UVERworld 結成25周年＆デビュー20周年スペシャル』

『UVERworld THE LIVE 2025 at Shibuya eggman』

09/20（土）21:45～

※WOWOWプライムにて放送／WOWOWオンデマンドにて配信

※放送・配信終了後～1週間アーカイブ配信あり

『UVERworld LIVE “EPIPHANY” at TOKYO DOME』

10/25（土）21:00～

※WOWOWプライムにて放送／WOWOWオンデマンドにて配信

※放送・配信終了後～1週間アーカイブ配信あり

『UVERworld 15＆10 Anniversary Live 2015.09.03』

11月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1週間アーカイブ配信あり

『UVERworld QUEEN’S PARTY at Nippon Budokan 2018.12.21』

11月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1週間アーカイブ配信あり

『UVERworld KING’S PARADE at Yokohama Arena 2018.12.21』

11月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1週間アーカイブ配信あり

