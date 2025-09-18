Photo: ヤマダユウス型

良い音と良い光を、枕元に。

JBLのスピーカーといえば、タフなボディにLEDライトのようなパーティ仕様ばかりだと思っていませんか？

先日行ったJBLの2025年秋季新製品内覧会で、睡眠や起床といったcalmなムードにピッタリなスピーカーを見つけてしましました。

それがアラーム搭載のBluetoothスピーカー「JBL Horizon 3」。

2020年に登場した「JBL Horizon 2」の後継機であるこちら。すでに発売中で、価格は1万6500円。

ラジオに焚き火、朝陽の表現まで

モノとしてはコンセントに繋いで使う目覚まし時計で、FMラジオや環境音（焚き火やさざなみなど）、間接照明のように使えるLEDライトなどが特徴。もちろん、スマホをワイヤレスに繋いで音楽再生もOK。

本体上部にはダイヤルとプッシュで操作できるボタンがあり、単体でさまざまな操作が可能。専用アプリでさらに細かい操作もできますが、単体で使えるのはありがたいですね。

本体側面には、スマドなどを充電するためのUSB端子が。枕元のコンセントを「JBL Horizon 3」に繋いでも、ここから充電が取れるという仕組みです。

面白いのが背面のLEDライトで、「サンライズアラーム」機能を使うと起床10分前〜1時間前から徐々に明るくなっていきます。いわばスマートライト的な使い方ができ、概日リズムにも優しい起床を促してくれるわけです。

実際に暗闇でLEDライトを使うと、かなりムーディな雰囲気に。枕元がこんな風に照らされれば「スマホ置いて本でも読もうかな」って気にもなりそうですね。

38mm径ドライバーを2基搭載しており、スピーカーとしても抜かり無し。そのせいか焚き火のパチパチ音がすごくリッチで、環境音の質の高さに驚かされました。忙しい現代人には、こういうデバイスが必要かもしれないな…。

アルミ缶サイズでこの迫力

そうは言っても、やっぱりJBLはアゲていきたい。人気のポータブルスピーカーシリーズに新しいサイズ「JBL Grip」が登場しました。新シリーズの登場は8年ぶりだとか。

とにかくコンパクトで、レッドブルとほぼ変わらないサイズ感！ ひとつ上のサイズ「JBL Flip」よりも一回り小さく、持ち出しやすさや設置しやすさに磨きがかかっています。

小さくともデュアルパッシブラジエーター搭載で、サウンドはとてもパワフル。上位モデルに搭載されているAI Sound Boostも採用しており、歪みのないサウンドを届けてくれます。

また、背面にはグラデーションで揺れ動くアンビエントライトも搭載。ランタンのように使ったり…。

壁に向けて間接照明のように演出することも。自宅の壁や棚においてもおしゃれな空間を演出できそうですね。2025年9月18日発売で、価格は1万3970円。

分離できるサウンドバーに、新たな兄弟モデルが

JBLのサウンドバーといえば、バーの左右を取り外してリアスピーカーとして使えるユニークな仕様が特徴でした。「JBL BAR 1300MK2」のサラウンド感は、本当にすごかった。

Photo: ヤマダユウス型 最上段は「JBL BAR 1300MK2」の透過モデル。その下が「JBL BAR 1000MK2」、さらに下が「JBL BAR 800MK2」。

その臨場感を小型かつコスパよく味わえる兄弟モデルとして、「JBL BAR 1000MK2」および「JBL BAR 800MK2」が新登場。

「JBL BAR 1300MK2」と同様に、バー左右のスピーカーは分離する仕組み。ちなみにさらにエントリーモデルとなる「JBL BAR 500MK2」や「JBL BAR 300MK2」は、分離式ではありません。

Photo: ヤマダユウス型 写真上が「JBL BAR 1000MK2」、写真下が「JBL BAR 800MK2」。

「JBL BAR 1000MK2」は、バー本体とリアスピーカーの天面に上方向のスピーカーグリルが見えます。一方で「JBL BAR 800MK2」の天面にはグリルはありません。このことから「JBL BAR 1000MK2」の方がサラウンド感が強いと言えそうです。

これにてJBLのサウンドバーも、エントリーからフラッグシップまでがMK2へと進化。分離式を試してみたい人にとってはお手頃な選択肢が出ましたね。

生活のあらゆるシーンに、JBLサウンドを

今年のJBLも、非常に幅広いラインナップを揃えてくれました。ベッドルーム、パーティ、あるいはリビングなど。どんな場所でもJBLサウンドが味わえる、その準備はバッチリ整っていますよ！

Source: JBL