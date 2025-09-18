民放キー局とNHKが9月28日（日）、1.5℃の約束キャンペーンの特集番組として『最新技術でガマンしない！みんなが得する温暖化対策』を放送予定。今年はキャンペーン史上初めて、各局が2人ずつバディを組んで一緒に温暖化対策の現場を取材しました。

今回で4年目となる国連「SDGメディア・コンパクト」 加盟メディアによる気候危機を食い止めるための共同キャンペーン「1.5℃の約束 − いますぐ動こう、気温上昇を止めるために。」。その一環として放送する今回の環境スペシャル番組は、「みんなが得する温暖化対策」をテーマに、温暖化対策について最新技術の力で明るい未来を切り開くさまざまなヒントを紹介します。今年はキャンペーン史上初めて、普段はライバル局同士でもあるアナウンサーたちが各局2人ずつバディを組み温暖化対策の現場を取材。

今回のスペシャル番組はLEDスタジオで収録、美術セットにバーチャル、リユース・リサイクル素材を取り入れ、番組後も活用できるものを選定し、環境負荷の低減に努めています。また前回に引き続き、今回もBBCが開発したCO2カリキュレーター(アルバート)を用いて、番組制作に伴って排出されたCO2の量を測定、番組でも紹介する取り組みを続けています。

<環境スペシャル番組 出演アナウンサー>

日本テレビ：後呂 有紗アナウンサーテレビ朝日：佐々木 快アナウンサーTBSテレビ ：日比 麻音子アナウンサーテレビ東京：佐々木 明子アナウンサーフジテレビ：上垣 皓太朗アナウンサーNHK ：高瀬 耕造アナウンサー