高級ブランドのカルティエがアジア最大のブティックとなる「カルティエ 銀座４丁目ブティック」オープニングイベントを開催し、豪華セレブリティが駆け付けました。

【写真を見る】【高畑充希】お腹ふっくらで銀座カルティエのオープニングに登場 セレブたちが自身の “ご褒美タイム” を明かす

この日は、漫画家・浦沢直樹さんがクリエイティブパートナーを務めたメゾンを象徴する「パンテール(豹)」がテーマのアニメも世界初公開されました。





俳優・岡田将生さんとの第1子を妊娠中の高畑充希さんは、お腹周りがゆったりとした茶色のセットアップ姿で登場。同アニメでは、自由な精神や個としての強さ、美を見極める強さが描かれたジャンヌ・トゥーサンの声を演じた高畑さんは “当時はパワフルに働く女性が珍しい時代だったのかなと思うんですけど、失敗を恐れず新たなところへ飛び込んでいく姿、最初の1人になる力強さはすごく共感というか、私もこうあれたらいいなと思いました” と、憧れの女性像として感想を語りました。身に着けたジュエリーについては、 “輝きすぎててどうしよう” と笑顔を見せていました。









黒のワンショルダードレスに華やかなジュエリーをまとって登場した戸田恵梨香さん。自身のご褒美時間について聞かれると、 “日常的には、家族と過ごすその時間がご褒美だと思います” と、23年に夫・松坂桃李さんとの間に生まれた子どもとの家族時間を挙げました。加えて、 “今年、5〜6年ぶりに事務所の社長と作品終わりで食事をさせてもらったんですけど、作品が終わったご褒美というのもあったけど、社長とゆっくり話をする時間そのものもご褒美だなと思い、良い時間を過ごさせてもらいました” と幸せそうな表情を浮かべました。









芳根京子さんは、会場の内装を意識した和紙のような白いドレスで登場。自身へのご褒美タイムについて聞かれると、 “非日常という特別な時間の大切さを年々感じていて、作品と作品の間は旅行に行って、何も考えないことを心がけています” と、自宅ではどうしても台本などを手にしてしまうため、心が安まる時間を意識的に作ることを心がけていることを語ってくれました。









デコルテ部分がシースルーのベロア調のドレスに、総額4億円近いジュエリーをまとって、大人の魅力満載な姿で登場した鈴木保奈美さんは、ご褒美タイムを聞かれると、 “私は本を読むのが本当に好きなので、読み始めて面白い本だと日が暮れるまで、食べるのも飲むのも忘れて読みふけっています。興味深い本を読み終わった時が自分にとってご褒美だなと思います” と語りました。日本未発売のダン・ブラウンさんの最新作を入手したという鈴木さんは “お仕事の関係で早く入手致しまして。きょうもこの仕事があるから早く寝ようと思っていたけど面白くて、夕べは1時半くらいまで読んでしまいました、おすすめです！” と熱っぽく語り、笑いを誘っていました。





















イベントには他に、黒島結菜さん、清原果耶さん、山口智子さん、浦沢直樹さん、江崎文武さん、坂本美雨さん、賀来賢人さん、玉森裕太さん、中条あやみさん、堀田真由さん、木戸大聖さん、内田也哉子さん、Awichさん、高橋一生さんが出席しました。

【担当：芸能情報ステーション】