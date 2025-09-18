高橋一生「本当に申し訳ない気持ちに」撮影本番中に想定外の芝居【「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント】
【モデルプレス＝2025/09/18】俳優の高橋一生が9月18日、カルティエ銀座4丁目ブティックにて開催されたオープニングイベントに出席した。
【写真】高橋一生、ラウンドメガネで大人の魅力
高橋は、シルバーのジュエリーやラウンドメガネを身につけ大人の魅力を放出。メゾンの象徴「パンテール」の精神を体現している本ブティックにちなんで自身の中で「パンテールらしい自分らしさを貫く強い個性を持った一面が現れる時間」を聞かれた高橋は「お芝居をさせていただくときは大体そうなるんですが」と前置きし「普段『穏やかに』ということは意識的にいるんですが舞台だったり、演劇、映像のお芝居で自分が思いも寄らないところで想定外のことをしているときがあるので」と告白した。
また、芝居における想定外のことについて「ある程度は必要だと思うんですが、自分が普段静かに抑え込んでいるものがあることによって、そういった場で大胆にやっていけるというのはあるかもしれないですね」と分析し「そこはある意味、自分に自信のある部分なのかもしれません」と答えた。
さらに直近についても「全く予想だにしないお芝居を自分で突然、本番で始めてしまって。お相手もいらっしゃるので本当に申し訳ない気持ちにもなったんですが、そのときみなさんがだいぶ受け入れてくださって作品で使われて」と台本にはなかった言動を本番でしたことを回顧。「ある制御のもとで『1歩踏み出してやってみよう』というのは自分も面白がっていますし、周りも面白がってくれているうちは続けようと思います」と答えた。
同月19日に銀座で4店舗目となるアジア最大級のブティック「カルティエ 銀座4丁目ブティック」がグランドオープン。それに先駆け開催されたオープニングイベントには、高橋のほか、Kis-My-Ft2の玉森裕太、高畑充希ら豪華セレブリティがカルティエのきらびやかなジュエリーをまとって登場した。（modelpress編集部）
◆高橋一生、シルバージュエリー身につけ大人の魅力
◆「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント
