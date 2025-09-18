堀田真由が取り憑かれているもの「15個〜20個くらい1人でペロッと食べてしまう」【「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント】
【モデルプレス＝2025/09/18】女優の堀田真由が9月18日、カルティエ銀座4丁目ブティックにて開催されたオープニングイベントに出席した。
【写真】堀田真由、70年代ドレスで大人の魅力
メゾンの象徴「パンテール」のデザインが印象的なイエローゴールドのネックレスを身につけ、堂々としたオーラを放った堀田。精神を体現している本ブティックにちなんで「パンテールらしい、自分らしさを貫く強い個性を持った一面」を聞かれると、ファッションにこだわりがあると前置きし「今日はパンテールのジュエリーに70年代のドレスを着用させていただいて、トレンドだけでなくて自分の好きなものを貫く精神というのはパンテールウーマンの精神と通ずるものなのかなと思います」と語った。
また、日本初のレジデンスが併設されている非日常的な空間が潜んだ本ブティックにちなんで「ご褒美時間に欠かせないもの」を聞かれると「生牡蠣です」とにっこり。「オイスターが大好きで、撮影が続くと体調のこともあってなかなか食べられないんですけど、休みがあるってなったらオイスターのお店に行ったり、デリバリーもしてしまうくらい取り憑かれていて。多くて15個〜20個くらい1人でペロッと食べてしまうので私のご褒美タイムには生牡蠣が欠かせません」と笑顔を見せた。
同月19日に銀座で4店舗目となるアジア最大級のブティック「カルティエ 銀座4丁目ブティック」がグランドオープン。それに先駆け開催されたオープニングイベントには、堀田のほか、Kis-My-Ft2の玉森裕太、高畑充希、高橋一生ら豪華セレブリティがカルティエのきらびやかなジュエリーをまとって登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆堀田真由、取り憑かれているものとは？
◆「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント
