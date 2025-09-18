¡Ö¼Â¼Ì¡¦Ì²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¤¸¤ã¤ó¡×¡¡¿²ÂÞ¤ò¤«¤±¡ÄÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¥Þ¥Õ¥Á¥Õ¤Î¡È¿²´é¡É¤¬¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ó¤À¤í¡×XÁûÁ³¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ï18Æü¡¢½÷»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤ÓÍ½Áª¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥ä¥í¥¹¥é¥ï¡¦¥Þ¥Õ¥Á¥Õ¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£1ËÜÌÜ¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤à¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÍÅÀº¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ë¥Þ¥Õ¥Á¥Õ¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶¥µ»¤ÎºÇÃæ¡¢²ÙÊª¤òËí¤Ë¤·¤Æ²£¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Åö»þ¤ÎX¾å¤Ç¤Ï¡ÖÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡¡¥ª¡¼¥í¥éÉ±¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹Ë¡¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤Ç¤â¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£
¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Ï½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿ÅÄÃæ´õ¼Â¤ÎÎÏÁö¤Ë¹ñÎ©¤¬Ê¨¤¯Ãæ¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤òÉß¤¤¤Æ²£¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£¿²ÂÞ¤òÂÎ¤Ë¤«¤±¡¢»þÀÞ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤â¤·¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤Î1ËÜÌÜ¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬Ãæ·Ñ¤Ë±Ç¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ë¤Ï¡Ö¼Â¼Ì¡¦Ì²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ó¤À¤í¡Ä¡×¡ÖÌ¡²è¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¥ã¥é¤ä¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£1¥á¡¼¥È¥ë92¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Í¾Íµ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥Þ¥Õ¥Á¥Õ¡£°ì»Å»ö½ª¤¨¤ë¤ÈºÆ¤Ó²£¤Ë¡£¼å¤¤±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤ë¤È°ÜÆ°¤·¡¢¼¡¤Î1ËÜ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë