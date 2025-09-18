元西武・巨人などで外野手として活躍し、現在は西武の2軍監督を務める小関竜也氏（49）の娘で歌手・タレントの小関舞（23）が17日、自身のインスタグラムを更新し、父と“共演”したことを伝えた。



【写真】パパも娘もデ～レデレ！小関父娘の2ショット

「夢が叶いました」とコメントして、父との2ショットを掲載。「本日9月17日、ベルーナドームで始球式をさせて頂きました！」と2軍の試合で始球式を行ったことを報告した。



「ずっと憧れだった始球式。バッターには読売ジャイアンツの長野久義選手 キャッチャーには小関竜也監督 豪華すぎる舞台を用意して頂いて感謝しかありません」と喜びも伝えた。「一生忘れない思い出です。本当に楽しかった！夢が叶うってこんなにも嬉しいんだ！幸せです」と感激。「呼んでいただいた埼玉西武ライオンズの皆様 応援して下さった皆様 ありがとうございました」と感謝は尽きなかった。



小関舞はハロー！プロジェクトのグループ「カントリー・ガールズ」のメンバーとして2015年に歌手デビュー。2019年のグループ解散後もソロとして活動を続けている。



西武戦もたびたび観戦しており、7月14日には、ソフトバンク・細川亨2軍バッテリーコーチ（45）の長女でモデルの細川愛倫（21）と席が隣同士だったことも報告している。



（よろず～ニュース編集部）