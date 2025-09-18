小学生の娘さんのことが大好きだという猫さん。名前を呼ばれると急いで娘さんのもとへ行き、ノリノリで甘え始めたようです。

話題となっている投稿は記事執筆時点で50.5万回再生を記録し、「こんなに、愛情表現が凄いのも、珍しいですね」「マタタビと同じ効果」「羨ましい、甘えられたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『大好きな娘に名前を呼ばれた猫』が、次の瞬間…】

娘さんに呼ばれてテンション爆上がり

TikTokアカウント『m山家』に投稿されたのは、8歳のブリティッシュショートヘア「ビビ」ちゃんの姿。

小学生の娘さんのことが大好きだというビビちゃん。この日も娘さんが「ビビ」と呼ぶと、すぐに反応して階段を下りてきたのだとか。娘さんに呼ばれて嬉しかったのか、尻尾がピンと立っていたといいます。

激しめの愛情表現

ビーズクッションに座っている娘さんのもとにやってきたビビちゃん。「尻尾上がってる、ノリノリじゃん」という娘さんの言葉のとおり、ビビちゃんがノリノリで娘さんに甘え始めたのだとか。

テンションの上がったビビちゃんが、娘さんの頭に激しめのスリスリをし始めたといいます。「大好き、大好き」と聞こえてきそうなほど、顔を何度も娘さんの頭にこすりつけていたのだとか。娘さんがビビちゃんの頭を撫でると、甘えっぷりはさらに加速したといいます。

大好きが止まらない

娘さんの頭に顔をすりつけながら、体をグリングリンくねらせ愛情表現をしていたというビビちゃん。娘さんの髪の毛がビビちゃんの顔に絡まるほどの激しい甘えっぷりだったといいます。

ビビちゃんは、家族の中でも娘さんへの愛情表現だけがすごいのだとか。ビビちゃんが娘さんに甘える姿を見たパパさんとママさんは、「やば」「すごい」と思わず声を上げてしまったのだそう。

小さい頃から一緒に過ごしてきて、仲良しだというビビちゃんと娘さん。ビビちゃんにとって娘さんは、気を許して甘えられるお姉さん的存在なのかもしれませんね。2人の微笑ましい姿は、たくさんの人を笑顔にしたのでした。

この投稿には、「一つになろうとしている笑笑笑」「甘え方かわいい～」「ぐぉりぐぉりしてるw」「大好きなのね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『m山家』には、ブリティッシュショートヘアの「ビビ」ちゃんと「トム」くんとご家族の愛らしい日常の様子が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『m山家』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。