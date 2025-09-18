2025年末でNMB48を卒業する川上千尋（26）が、13年間の活動の集大成となる写真集「川上千尋 ファースト写真集 永遠未遂」（徳間書店）を10月29日に発売する。



同写真集は沖縄で撮影を敢行。「大人っぽくセクシーな自分を見てもらいたい」という希望もあり、川上自身も衣装案から企画に参加した。華やかなドレスを身にまとった姿や、モードっぽい衣装でのキリッとした姿。プールやビーチでの水着カット、ホテルの一室で収めたランジェリーカットなど、さまざまなシーンで魅力を切り取った。また、ショッピング中のリラックスした表情や、自ら「結構攻めている」と語る大胆なドレス姿も披露している。



川上は「アイドル人生で最後の叶えたい夢だった写真集を発売できることが本当に幸せです。ファンの皆さんが『写真集を見たい！』と声をあげてくださっているのを知っていたので、また一緒に夢が叶えられたようなうれしい気持ちでいます。私の13年間をぎゅっと凝縮している、そして今の私を堪能できる写真集をぜひ手に取ってご覧ください！」とコメントを寄せた。



