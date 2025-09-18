南沙良、圧巻のドレス姿に絶賛の声「美しすぎる」「超絶美人」
女優の南沙良が18日、インスタグラムを更新し、ドレス姿を披露。圧巻の装いに、ファンから「美しすぎる」「超絶美人」といった称賛の声が相次いでいる。
【写真】美しすぎる…南沙良のドレス姿
南は、出口夏希とダブル主演を務める映画『万事快調〈オールグリーンズ〉』が第30回釜山国際映画祭のVision部門に正式出品されたことを受け、同映画祭のレッドカーペットに登場。「釜山国際映画祭」「わくわく」とコメントを添え、登場した際の写真を公開した。
アップショットから全身カットまで披露された写真には、気品あふれるドレス姿が収められており、華やかな雰囲気をまとった彼女の存在感が際立っている。
この投稿に対し、ファンからは「美しすぎる！！！！！！」「めちゃくちゃ綺麗」「本当に美しいという言葉しか出てきません！！」「髪型かわいすぎる！！」など、絶賛の声が多数寄せられている。
引用：「南沙良」インスタグラム（＠lespros_sara00）
【写真】美しすぎる…南沙良のドレス姿
南は、出口夏希とダブル主演を務める映画『万事快調〈オールグリーンズ〉』が第30回釜山国際映画祭のVision部門に正式出品されたことを受け、同映画祭のレッドカーペットに登場。「釜山国際映画祭」「わくわく」とコメントを添え、登場した際の写真を公開した。
この投稿に対し、ファンからは「美しすぎる！！！！！！」「めちゃくちゃ綺麗」「本当に美しいという言葉しか出てきません！！」「髪型かわいすぎる！！」など、絶賛の声が多数寄せられている。
引用：「南沙良」インスタグラム（＠lespros_sara00）