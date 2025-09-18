20年に一度、三重県の伊勢神宮で行われる式年遷宮の祭りの一つ、「御船代祭」が17日、三重県と木曽郡・上松町で行われ、伝統の技で大きなヒノキが伐採されました。



森の中に響く、斧を入れる音。上松町にある国有林できのう行われた御船代祭です。20年に1度、三重県・伊勢神宮の社殿などを新しくして御神体を移す式年遷宮。



この御船代祭は御神体を納めた器＝「御樋代」をさらに納める器の用材を切り出す祭りです。





伊勢神宮・内宮の御船代祭と同じ時刻に行われ、地元の関係者などおよそ100人が参列しました。午前11時すぎに始まった伐採。3つの方向から同時に斧を入れる「三ツ紐伐り」（みつひもぎり）と呼ばれる伝統的な方法です。切り出すのは高さ35メートル、幹の直径が96センチのヒノキで、推定樹齢は300年。「杣夫」（そまふ）と呼ばれる木を切る職人10人と、伊勢神宮の職員5人が協力して、斧を振るいます。「杣夫」は木曽地域の有志でつくる「三ツ紐伐り保存会」のメンバーで、30代から70代が参加しました。開始から2時間後、伐採は最終段階に…。杣頭・橋本光男さん（73）「今まで御神木であんなに大きなものは切ったことがないので、なんとか無事に寝かすことができ良かった。若い人たちの意見を聞きながら次の世代につなげていけばいいんじゃないですかね。私たちは昔からのやり方でやっているが、若い人は若い人でいろいろ見て、こういう風にした方がいいなと 勉強しているようだね」伝統の祭りはしっかりと着実に後世に受け継がれていきます。