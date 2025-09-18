『異世界かるてっと』第3期、10月より放送・配信決定でPV公開 OPは主人公たちによる歌唱
異世界系ライトノベル『オーバーロード』『この素晴らしい世界に祝福を！』『Re:ゼロから始める異世界生活』『幼女戦記』のキャラクターたちが集合したクロスオーバーアニメ『異世界かるてっと』の第3期が、10月よりTOKYO MX、dアニメストアなどで放送・配信されることが18日、発表された。あわせて、第3期のキービジュアルおよびメインPVが公開。テーマソングも発表された。
【画像】『異世界かるてっと』メインPVにキャラクター大集結
メインビジュアルでは、総勢58人のいせかるメンバーたちが、各々音楽を奏でる様子が描かれた。またメインPVでは、新規参戦した『陰の実力者になりたくて！』メンバーを含む新たな日常が開幕する。
メインPV内で解禁されたオープニングテーマは『オーバーロード』よりアインズ（CV：日野聡）、『この素晴らしい世界に祝福を！』よりカズマ（CV：福島潤）、『Re:ゼロから始める異世界生活』よりスバル（CV：小林裕介）、『幼女戦記』よりターニャ（CV：悠木碧）による歌唱、エンディングテーマは劇場版に引き続き、鈴木このみ、伊東歌詞太郎による歌唱となる。それぞれ、10月14日にデジタルリリースが決定した。
