¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»³²¼½ØÊ¿Âç¡¡8²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ¤â379Æü¤Ö¤êÇòÀ±¤Ï¤ªÍÂ¤±
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½À¾Éð¡Ê2025Ç¯9·î18Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ç7²ó2/3¤ò7°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£½ªÈ×8²ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢ºòÇ¯9·î4ÆüÀ¾ÉðÀï°ÊÍè¡¢379Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®157¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¡¼¥Ö¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤âÈ´·²¡£½é²óÀèÆ¬¤«¤é¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë6¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤ÎÎ¥¤ì¶È¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤À¤Ã¤¿¡£3²óÀèÆ¬¤Î¸µ»³¤Ë±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢56Ç¯¤Îºå¿À¡¦¾®»³ÀµÌÀ¤ËÊÂ¤Ö¥×¥íÌîµåµÏ¿¤È¤Ê¤ë7¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ªÈ×¤Þ¤Çµå°Ò¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢À¾ÉðÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤¬8²ó¡¢2ÈÖ¼ê¤Î¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¤«¤é2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿¹¤Î»°¥´¥í¤¬Áê¼ê¤Î°Á÷µå¤ò¾·¤¯´Ö¤ËÆóÎÝÁö¼Ô¤¬ÀèÀ©¤ÎÀ¸´Ô¡£¤À¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë»³²¼¤¬2»à»°ÎÝ¤ÇÊ¿¾Â¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¤â³°ºê¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ°ì¡¢ÆóÎÝ¤òÇØÉé¤¤¡¢µå¿ô¤¬103µå¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸òÂå¤·¤¿¡£2ÈÖ¼ê¡¦´äºê¤¬¥Í¥Ó¥ó¤ò±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ÏÌÈ¤ì¤¿¡£