前田敦子、すらり美脚が映えるミニスカSHOTにファンうっとり「スタイル抜群」「完璧すぎ」

9月18日、前田敦子がInstagramを更新した。

【写真】ミニスカにロングブーツを合わせた上品な装いを披露

前田は、自身のInstagramアカウントにて、「9月19日(金)にリニューアルオープンする、バーニーズ ニューヨーク銀座本店リニューアルイベントにご招待いただきました。」と報告。

さらに、「誰ともかぶらない、自分だけの“特別”を探している方にこそ訪れてほしい場所です」「いい時間を過ごしてくださいね」などとコメントしつつ、髪をポニーテールにまとめ、ミニスカートにロングブーツを合わせた上品なファッションで店内を見て回る様子を公開した。

この投稿に対し、コメント欄には、「綺麗過ぎて見惚れます」「ポニーテールかわいすぎてやばい」「とても美しいですね」「スタイル抜群」「どんなお洋服も髪型も全部似合っちゃうの天才」「完璧すぎ」といった絶賛の声が集まっていた。

AKB48で不動のセンターとして活躍した前田は、2012年にグループを卒業し、現在は女優業を中心に活動中。10月24日には出演映画『恋に至る病』が公開される予定だ。