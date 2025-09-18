東日本では１９日明け方にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、東日本と西日本では、１９日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

【画像】全国の今後の天気

［気象概況］

前線が、西日本から東日本にのびており、１８日夜には、太平洋側へ南下するでしょう。前線に向かって流れ込んだ暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、西日本から東日本では１９日にかけて、引き続き大気の状態が非常に不安定となる所がある見込みです。

［雨の予想］

１８日夜にかけて、関東地方では非常に激しい雨の降る所があるでしょう。

１８日１８時から１９日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 ８０ミリ



［防災事項］

東日本では１９日明け方にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、東日本と西日本では、１９日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

■全国の今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2178181?display=1