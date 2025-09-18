◇陸上 世界選手権東京大会第6日 女子5000メートル予選（2025年9月18日 国立競技場）

女子5000メートル予選が行われ、田中希実（26＝ニューバランス）が14分47秒14で1組5着に入り、20日に行われる決勝に進出した。山本有真（25＝積水化学）は15分36秒29で組18着で決勝進出を逃した。

スタートから山本有真がトップを引っ張り、その後ろに田中がつける形となった。田中は中盤にトップに立ってペースを上げる積極果敢な走りでラスト1周になってもトップに食らいついて5位でゴール。決勝進出条件となる上位8人の中に入った。山本が作ってくれた流れに本来の走りを取り戻した。

「1500が終わってからは喪失感が大きかった。実力のわりに結果に結び付かなくて、怖くてつらくて心細かった」とし、「昨日、ゆまちゃんが“私に何かできることがあれば”と言ってくれて、（１周）72秒で6.5周を2人で頑張ろうと。世界で戦うための最後のピースをはめてくれた。今季はずっとトップオブトップを目指してきたけど、そこに自分が縛られてしまっていた。自分も輝きたいけど絶望のどん底に落ちて闇に怯えて…」と偽らざる思いを吐露した。

田中は13日に行われた1500メートル予選では、各組6位以内が準決勝に進む条件の中、1組10着と本来の力を出し切れずに予選敗退。それから4日で立て直した。

レース後、山本有真に田中は「ゆまちゃんのおかげ、2人でつくったレースだよ」と声をかけた。そして決勝の舞台に立つ。「光も闇もない透明な気持ちを走りから放てるようにしたい」と語った。