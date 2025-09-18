CL初陣を控えるモナコにアクシデント…搭乗機のエアコンが故障、選手はパンツ一丁で待機する羽目に
FW南野拓実が所属するモナコは、チャンピオンズリーグ第1節クラブ・ブルッヘ戦を18日に控えるなか、試合前日に予期せぬアクシデントに見舞われたようだ。フランス紙『レキップ』が報じている。
2025−26シーズンのチャンピオンズリーグがついに開幕したなか、18日に行われる敵地でのクラブ・ブルッヘ戦が、今大会の初陣となるモナコ。そのため、現地時間17日の午後にベルギー入りし、翌日の試合に備える行程を組んでいた。しかしフランス紙『レキップ』によると、モナコ一団が搭乗した飛行機にトラブルが発生したことで、試合当日の朝に再出発することを余儀なくされたとのこと。原因は「深刻なエアコンの問題」で、飛行機が離陸できなかったことを報じている。
また同紙は、トラブルが判明したのが搭乗後であり、選手ならびにクラブ関係者は、空調の効かない機内での待機を命じられたという。選手たちが、「過度の暑さ」に対処するために、上半身裸またはパンツ姿で過ごしたことを併せて伝えている。
【灼熱】空調の効かない機内で待機するモナコイレブン
♨️ AS Monaco's flight to Bruges for their Champions League opener has been canceled due to an air conditioning issue. Players disembarked the plane in their underpants.— Get French Football News (@GFFN) September 17, 2025
