¡Ú£Ç£Ì£Å£Á£Ô¡Û£Ã£É£Í£Á¤¬¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¤Ø¡Öº£¤Î£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤ÏÌÌÇò¤¤¤«¡©¡×¡Ö²¿Åè¾¡É§¤«¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡Ä¡×
¡¡£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤ËÈ¿ÌÜ¤¹¤ë¡ÖÈ¿£Ç£Ì£Å¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤òÎ¨¤¤¤ë²Ï¾åà¥·¥ã¡¼¥Þ¥óáÎ´°ì¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢£±£¸Æü¤Î¸ÞÈ¿ÅÄÂç²ñ¤Ç£Ã£É£Í£Á¡Ê£´£·¡Ë¤ò½±·â¤·¡¢£Ç¡½£É£Î£Æ£É£Î£É£Ô£Ù²¦ºÂ·èÄêÀï¤ËÄ©¤à¤³¤È¤ò¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎµÙ·ÆÁ°¡¢£Ã£É£Í£Á¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤È¡Öº£¤Î£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤ÏÌÌÇò¤¤¤«¡©¡×¤È´ÑµÒ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¿Åè¾¡É§¤«¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢²¶¤ÏÂçÅç¿É§¤ä¡£²¿Åè¾¡É§¤¬¡Ø¶¯¤µ¤¬ÀµµÁ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¡Ù¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢²¶¤¬¡ØÌÌÇò¤¤¥×¥í¥ì¥¹¡Ù¤Ç¡Ø¾Ð´é¤Ç¸ì¤ì¤ë¥×¥í¥ì¥¹¡Ù¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¤ä¤Ê¤¤¤«¡×¤È£Ç¡½£Ò£Å£Ø¤È£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£ÆÀ¤³¦¤Î£²´§²¦¼Ô¡¦ÃæÅè¾¡É§¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÁÈ¤ß£±£°·î£¹Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¸½ºß¶õ°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë£Ç¡½£É£Î£Æ£É£Î£É£Ô£Ù²¦ºÂ¤Î·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ËÍðÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢²Ï¾å¤À¡£ÌÁÍ§¤Î¥Ö¥é¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥ë£Ê£Õ£Î¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿£Ã£É£Í£Á¤ò½±·â¡£¡Ö²Ðµ¤¸·¶Ø¡×¤Î´ÇÈÄ¤Ç¤Ö¤ó²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÄË¤á¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÆó¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç°ìÊýÅª¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²¿¤¬¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È£É£Î£Æ£É£Î£É£Ô£Ù¤À¡£¤É¤Î¸ý¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡£¤Æ¤á¤¨¤ÎÄï»Ò¤Îµ´ÄÍ°ìÀ»¤Î¤»¤¤¤Ç¶õ°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¡¡¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÄÌ¹ð¤À¡£¤½¤Î¾å¤Ç£Ê£Õ£Î¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÎÁê¼ê¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¤È¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¤¾¡£¤â¤·¡¢¤·¤¿¤é¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤È¤¦¤½¤Ö¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£