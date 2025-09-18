【写真特集】キスマイ玉森裕太・高畑充希・戸田恵梨香ら「カルティエ」オープニングイベントに豪華集結
【モデルプレス＝2025/09/18】9月18日、カルティエ銀座4丁目ブティックにて開催されたオープニングイベントが開催された。ここではイベントの模様を写真とともにまとめる。
【写真】高畑充希、“総額1億円超え”ジュエリー身にまとう
同月19日に銀座で4店舗目となるアジア最大級のブティック「カルティエ 銀座4丁目ブティック」がグランドオープン。地上4階から成る本ブティックには、最上階に「レジデンス」と名付けられたプライベートな空間が日本で初めて併設され、随所に日本人アーティストによる作品や、日本独自の美意識を反映した装飾が施されている。
オープンに先駆け開催された同イベントには、フレンズオブメゾンとして内田也哉子、Awich、賀来賢人、木戸大聖、黒島結菜、杉野遥亮、鈴木保奈美、高橋一生、玉森裕太、戸田恵梨香、中条あやみ、堀田真由、芳根京子といった豪華セレブリティがカルティエのきらびやかなジュエリーをまとって登場。さらに、同ブランドの象徴である「パンテール」をテーマとしたアニメを世界初公開するにあたり、アニメ制作陣の高畑充希、清原果耶、山口智子、クリエイティブパートナーを務めた漫画家・浦沢直樹氏、エンディング曲を作成した音楽家・江崎文武氏（※「崎」は正式には「たつさき」）、作詞を手掛けた歌手の坂本美雨も登壇した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】高畑充希、“総額1億円超え”ジュエリー身にまとう
◆「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント
同月19日に銀座で4店舗目となるアジア最大級のブティック「カルティエ 銀座4丁目ブティック」がグランドオープン。地上4階から成る本ブティックには、最上階に「レジデンス」と名付けられたプライベートな空間が日本で初めて併設され、随所に日本人アーティストによる作品や、日本独自の美意識を反映した装飾が施されている。
【Not Sponsored 記事】