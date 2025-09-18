プジョーが「“新”ハッチバック」発表！ 初採用の“セレニウムグレー”がカッコいい！ 特別な「308 GTハイブリッド セレニウムエディション」登場

308初採用の特別色「セレニウムグレー」をまとう限定車

ステランティスジャパンは2025年9月4日、プジョーのCセグメントハッチバック「308」に限定車「308 GT Hybrid Selenium Edition（セレニウムエディション）」を設定し、同日から全国の正規ディーラーで販売を開始しました。

どんなクルマなのでしょうか。

プジョーの人気ハッチバック「308」に設定された限定100台の「308 GTハイブリッド セレニウムエディション」

【画像】特別なグレーがカッコいい！ プジョー「308 」の限定車を写真で見る！

プジョー「308」は、2007年に初代が登場して以来、同ブランドの中核を担うCセグメントモデルです。現行の3代目（2021年欧州発表）は刷新されたライオンエンブレムや「ライオンの牙」をイメージしたデイタイムランニングライトを採用し、ダイナミックで先進的なデザインを特徴としています。

インテリアでは、小径ステアリングの上からメーターを確認する「i-Cockpit」が最新世代に進化。独創的なドライバー中心の設計思想によって、クルマとの一体感を高めています。パワートレインも電動化を推進しており、48Vマイルドハイブリッドやプラグインハイブリッドを設定。走行性能と環境性能を両立させています。

今回登場した限定車「308 GTハイブリッド セレニウムエディション」は、人気グレードのGTハイブリッドをベースに、308として初めて特別色「セレニウムグレー」を採用しました。このボディ色は2023年にSUV「2008」で初めて導入され、落ち着いたトーンと上品な質感で好評を博したカラーです。

エクステリアのエレガントな印象を強調しつつ、最新のハイブリッドシステムによるスムーズで快適な走行性能を備えています。さらにショルダーまでサポートするマルチポイントランバーサポート付きシートや最新のi-Cockpitにより、上質なドライブ体験を提供します。

特別なカラーと限定性に加え、定評ある走行性能や快適性を兼ね備えた308 GTハイブリッド セレニウムエディションは、プレミアム感を求めるユーザーにとって魅力的な選択肢となるでしょう。

※ ※ ※

限定車の車両価格（消費税込）は485万円に設定されており、販売台数は100台限定となります。