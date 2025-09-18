夫の裏切りLINE「早く会いたい」。問い詰めたら、開き直られて…もう無理です【ママリ】

夫がキャバ嬢を食事に誘っていた…

旦那がキャバ嬢と連絡を取り合い、食事の約束をしていました。結果的に、キャバ嬢のドタキャンで食事には行ってませんが、やり取りの中で、『早く会いたい』とか、『好きだよ～』とか送っていました。

キャバ嬢の方はお客さんとして接していると思うのですが、『今度デートしようね』とか『どんな髪型が好き？〇〇君の好きなヘアスタイルにするね❤️』とか送っていました。

そもそもLINEを見たのは、旦那はスマホでネットショッピングをするのが苦手でいつも私に自分のスマホを渡し、『これ買っといて！』と頼むのですが、その時に私も自分で欲しいものがあったのでLINE共有で自分のLINEに送ろうと思いボタンを押したらLINEの履歴に切り替わり、そこで聞いたことのない女の名前があり、表示されてる最後の文面が怪しかったので開いて見てしまいました。

その日のうちに旦那に問い詰めましたが、浮気じゃないと言い張り、内容も冗談だし、要は『言葉あそび』だと言い張っています。終いには勝手にLINEを見たことを『人として信じられない』と言ってきました。

正直、結婚して子どもも産まれて、一番は子どもになり、旦那のことはほったらかしにしていました。私もいけなかったのかなと思いますが、もう前のように旦那を愛せないし、許せません。

今回のことも相手は素人じゃなくキャバ嬢だし、結果メールだけだし、人によれば浮気じゃないととれるかと思います。これが浮気かどうかというより、影でこんなメールをしていて、キャバ嬢がドタキャンしてなければ食事に行って、そのあとどうしたか…。と考えてしまいます。

裏切られた気持ちが強く、離婚したいとまで思ってきています。しかし、子どももまだ1歳で、旦那になついているし、子どものことを考えると可哀想だとも思います。

今、子どもの夜泣きが激しいため別室で寝ています。朝から『ごめんなさい！変わります！』とだけLINEが来ました。私は寝室から出ず、顔を合わせていません。平日は帰りが遅いので、みっちり話し合うとなれば週末になります。今日から週末まで同じ屋根の下で寝るのがイヤです。実家が近いので帰ろうと思います。

しかも、週末は息子の1歳の誕生日で、親戚交えてお祝いも計画しています。

こんなこと、大したことじゃない、離婚するまではない、とは思いますが、裏切られたことがショックだし、しかもこれ二度目なんですよ。一度目は結婚前。同じようにキャバ嬢と連絡とって遊ぶ約束をしていました。二度、しかも結婚してひとりの親なのにこんなバカみたいなことをして、子どもの父親として恥ずかしいです。

私は今からどのような行動をとったらよいのでしょうか。 出典：

qa.mamari.jp

パートナーが別の女性をご飯に誘っているのを知ったらどうしますか？この記事では、夫がキャバ嬢に言い寄り食事に誘っていたという投稿を紹介します。ネットショッピングでの買い物を頼まれ、夫とLINE共有しようとしていた投稿者さん。そのとき、女性との怪しげな文面が見えてしまい、開いてみると、夫の方からキャバ嬢に言い寄っていて…。

結婚前にも同じことをしていたという夫。しかし懲りずに再びキャバ嬢を食事に誘っていたことで、投稿者さんも嫌気がさしています。スマホを見てしまったことを責める夫ですが、その前にキャバ嬢を誘っていたことに対してまず謝罪の言葉があってもよかったですよね。



子どもの1歳の誕生日が控えているということですが、この状況では素直にお祝いできるか不安ですね。

キャバ嬢に下心見え見えの夫にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

ムカつきますね！！

しかも2回目😡😡😡

逆ギレしてきても

結局謝ってきてますしね💦

私的には素人じゃないにしても

好きとか早く会いたいとか

送ってること自体アウトです



キャバ嬢もドタキャンして

相手にはしていなそうだし

進展はないでしょうけど

反省してもらうためにも

一回、何も言わずに実家に帰るとか

どうですか？？

何も言わずってとこが

ポイントです！ 出典：

qa.mamari.jp

言葉遊びだろ～が連絡先を交換する理由がないと思っています

なぜ連絡とらないといけないの？って思いますよね



言葉遊びならお店に行ってやれよと思います

その為の飲み屋なのですから





キャバ嬢側の気持ちはばかな客にしか思ってないですよ～

お金にしか思ってないですね多分



ただ意地悪なキャバ嬢も中にはいます

喧嘩する様に仕向けたりとか性格が悪い人はいます



私の所は結婚前から入れると5～6回ぐらい主様と同じ様な事ありましたよ～

しかも素人相手で

風俗も浮気も認めてはいないけどしてましたよ～

離婚しないだろうと甘い考えだったみたいですね

離婚届書かして次したら離婚しますと強い意志を見せたらおとなしくなってます

ただ浮気癖？は治らないと思うのでいつかは離婚しそ～ですが( ；∀；)



今の間にへそくり貯めてます(๑˃̵ᴗ˂̵) 出典：

qa.mamari.jp

結婚する前までキャバで働いてました！

前の方も言ってる通り、実際働いてるキャバ嬢側の人は自分指名で来てもらってなんぼですから、言い方悪いですけどカモになりそうなら可愛くあたかも好きかのような態度くらいしますよー😓

なので、キャバ嬢にお客様とどうにかなりたいという気持ちはないと思います！

逆に素人とのラインじゃなくて良かったと私なら思ってしまいますね！

キャバ嬢の色恋営業に踊らされてるくらいならまだ可愛いもんですよ😪 出典：

qa.mamari.jp

キャバ嬢側としてはあくまでもお客さんとして接しているので、夫は踊らされているだけだという意見がありました。それでもキャバ嬢の言葉をうのみにして食事に誘ったり毎日連絡するのは許せませんよね。



一応夫は謝罪をしてきていますが、ほとぼりが冷めたらまたやりかねません。同じような経験をした方のように、次はないという意思表示をしてみるのもいいかもしれませんね。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）