自民党の高市早苗衆院議員が１８日、次期総裁選に立候補することを表明した。これで１０月実施の総裁選は、高市氏と小泉進次郎氏、林芳正氏、茂木敏充氏、小林鷹之氏の５人の争いとなることがほぼ確定した。

１６日のＴＢＳ「ひるおび」では、共同通信社が１１日と１２日に実施した全国緊急電話世論調査では、次の総裁にふさわしい人は？との質問で、高市氏が２８・０％でトップ、小泉氏２２・５％の結果だったと伝えた。

ただし自民党支持層に限ると、小泉氏３６・０％、高市氏１５・７％と大きく逆転したとも。

政治ジャーナリストの田崎史郎氏は、自民党支持層と、実際に投票する党員は、一致しない傾向があると指摘した。

「自民党員は、７５％が５０歳以上なんです。かつ男女比では女性が３５％にすぎないんです。５０以上の男性が多いのが自民党員なんです。その人に対して高市さんが刺さってるんだろうなと思います」と述べた。

昨年総裁選の世論調査でも、世論調査では石破茂氏と小泉氏に次いで高市氏は３位だったが、実際の総裁選１回目投票では、高市氏が党員票トップの１０９を獲得し、議員票７２票と合わせた１８１票で１位通過したことを指摘した。

今回の高市氏の党員票を、田崎氏は「党員票においてはやっぱり強いだろうと見られてます。崩れてないだろうと」と予想した。

一方で議員票は「増えるかどうか」として、「前回は麻生さんが１回目から高市さん支持で動いてましたが、引き続き麻生さんが支持するのか、曖昧にされている。高市さんの麻生票は少し減るような感じはします」と語った。