「ヤクルト−巨人」（１８日、神宮球場）

ＢＳフジやＣＳフジテレビＯＮＥの中継で元巨人の清原和博氏と元木大介氏が解説を務めた。

五回終了時には、ＢＳフジで放送中の野球番組「プロ野球ニュース月間好プレー」のＭＣを担当し、この日始球式を務めた元ＮＨＫの中川安奈アナウンサーも放送席に合流。ツーバウンドだった中川アナの投球を清原氏は「よかったと思いますよ」と解説。元木氏は「いや、全然よかったですよ。綺麗なフォームをしてました」と評価し、中川アナが「言わせたみたいになっちゃってごめんなさい」と恐縮する場面もあった。

好プレーの番組の話題になると、元木氏は「僕が現役のときはそういうのは関わりがなかった。どっちかと言えば珍プレーの方が」と自虐。「神宮球場だったら（ベンチの）一番端で清原さんと一緒に見てました。佐々木審判にも怒られましたし。やあ、ってやってたら」と昔話も披露した。清原氏は「ありましたね」と笑顔で返し、自身の場合は「乱闘編ですよ」と振り返った。

放送席でのやり取りはＳＮＳでも話題になり「今日の解説、清原と元木だ」「元木と清原ウケる」「清原と元木と言えばベンチでゲッツしてたもんな」「清原さんニッコニコでなんかワロタ」などとコメントが。元木氏が激ヤセで話題になっていることもあり「清原の影になって映らない元木（体勢変えたら映った）」「元木さんげっそりしちゃったから清原さんよけいデカく感じる」「清原さんで元木さん隠れてるでｗ」「清原さんデカすぎて元木さんが見えない皆既月食状態ｗｗｗｗｗｗ」という声もあった。