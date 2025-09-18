将棋の第73期王座戦五番勝負は9月18日、神戸市の「ホテルオークラ神戸」で第2局が行われ、藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）が挑戦者の伊藤匠叡王（22）に116手で敗れた。シリーズ通算成績は両者1勝1敗のタイに。大熱戦の五番勝負第3局は、9月30日に名古屋市の「名古屋マリオットアソシアホテル」で指される。

【映像】伊藤叡王が藤井王座に勝利した瞬間の表情

互いの研究がぶつかり合う難解な一局は、挑戦者・伊藤叡王が見事な逆転劇を飾ってみせた。藤井王座の先勝で迎えた第2局は、出だしの端歩突きを起点として角換わりに進行。高度な駆け引きが行われた序盤から速いスピードで展開し、昼食中を前に終盤戦へ突入した。特に藤井王座は終盤の入り口付近まで研究が行き届いていたと見られており、ハイレベルな応酬を潜り抜けて主導権を握ることに成功した。

終盤は一手一手が重く、互いにたっぷり持ち時間を投入することとなったが、迫力の長考を重ねた藤井王座は攻め合いを決断した。劣勢となった伊藤叡王だったが、焦点を交わすように局面を複雑化。最終盤まで藤井王座のペースで進行しているかと見られていたが、伊藤叡王の粘りが実る形で逆転に成功した。

大激戦の中で最後の最後で抜け出した伊藤叡王に対し、藤井王座はがっくりとうなだれるような表情を見せ、静かに投了を告げた。

初勝利を飾った伊藤叡王は、「午前中からかなり激しい展開になったが、昼食休憩明けに角と打たれた辺りでバランスを保つ順が発見できずにそれ以降は苦しい展開が続いてしまった。苦しいながらも粘り強く指せたのは良かったところだと感じている。序中盤に課題が残ったので、そのあたりを修正して良い内容の将棋を指したい」とコメント。敗れた藤井王座は「かなり激しい展開になり、なかなかこちらの玉も薄くて判断が付かない局面が多かった。（終盤で）銀を引かれる手が見ておらず、ちぐはぐな手が続いてしまった。それ以降、反省点の多い将棋になってしまった。しっかり振り返って次局以降に繋げられたらと思う」と悔しさをにじませていた。

この結果、シリーズ成績は1勝1敗のタイに。振り出しに戻った五番勝負はさらに盛り上がりを見せることになりそうだ。注目の第3局は30日に名古屋市の「名古屋マリオットアソシアホテル」で予定されている。

