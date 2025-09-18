CONVERSE × AVIREX、50周年を祝う特別モデル「ALL STAR AGED HI」登場

今年で50周年を迎える「AVIREX」と、アメリカを代表するスニーカーブランド「CONVERSE」が夢のコラボレーションを実現しました。両ブランドのクラシックな魅力が融合した「ALL STAR AGED HI / AX」は、特別なグラフィックとデザインをまとった限定モデル。歴史ある2ブランドのエッセンスが詰まった一足は、ファッション好きなら見逃せない記念アイテムです。

CONVERSE × AVIREXの特別な魅力

「ALL STAR AGED」シリーズをベースに誕生した今回のモデルは、AVIREX50周年を記念したスペシャルエディション。

アメリカ空軍の正式コントラクターとして培ったAVIREXの歴史と、CONVERSEが持つクラシックな存在感が調和し、唯一無二の雰囲気を放ちます。

クラシックかつ洗練された仕上がりで、カジュアルからモードまで幅広いスタイルに取り入れやすいのも魅力です。

発売日・価格・サイズ展開をチェック♪

気になる発売日は2025年9月20日（土）。全国のAVIREX取扱店舗および公式オンラインストアにて販売されます。

商品名は「ALL STAR AGED HI / AX」、カラーはブラック。サイズは23～30cmまで幅広く展開されているため、ユニセックスで楽しめます。

価格は16,500円（税込）。限定感あふれるコレクションとして、完売必至の一足になりそうです♡

特別な一足で秋のスタイルを格上げ

歴史を背負ったAVIREXとCONVERSEがコラボレーションした「ALL STAR AGED HI / AX」。

シンプルながら存在感のあるブラックカラーとクラシカルなシルエットは、秋冬のコーディネートを引き締めてくれます。

50周年を彩る特別なスニーカーを手に入れて、あなたのスタイルにもクラシックな輝きを添えてみてはいかがでしょうか。