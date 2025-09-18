夜景がきれいだと思う「関東地方の三井ガーデンホテル」ランキング！ 2位「三井ガーデンホテル銀座プレミア」、1位は？【2025年調査】
美しい夜景は、ホテル滞在の満足度を一層高めてくれるもの。窓の外に広がる煌びやかな街の灯りは、旅の特別な思い出になります。
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜11日の期間、全国20〜70代の男女289人を対象に、「関東地方の三井ガーデンホテル」に関するアンケートを実施しました。
その中から、夜景がきれいだと思う「関東地方の三井ガーデンホテル」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「東京の夜景を一望できるから」（20代男性／栃木県）、「銀座の中心に位置し、高層階から煌めく街並みや東京タワーを一望できる」（60代男性／大阪府）、「過去、高層階に宿泊した事があり、これぞ都会の夜景！という印象が強い」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「みなとみらいで夜景が綺麗だから」（40代女性／東京都）、「立地的に海が見えて、抜群のロケーション」（50代女性／長崎県）、「やはり海と街が両方見えるのはとても良い」（50代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜11日の期間、全国20〜70代の男女289人を対象に、「関東地方の三井ガーデンホテル」に関するアンケートを実施しました。
その中から、夜景がきれいだと思う「関東地方の三井ガーデンホテル」ランキングの結果をご紹介します。
2位：三井ガーデンホテル銀座プレミア／80票東京・銀座の中心にそびえる「三井ガーデンホテル銀座プレミア」は、地上16階以上の高層階から東京の夜景を一望できるホテル。都会の光に包まれた非日常空間が魅力です。さらに16階に位置するロビーやレストラン「SKY」では、東京湾や都心のパノラマビューとともに食事やカクテルを楽しむ贅沢な時間を過ごせます。
回答者からは「東京の夜景を一望できるから」（20代男性／栃木県）、「銀座の中心に位置し、高層階から煌めく街並みや東京タワーを一望できる」（60代男性／大阪府）、「過去、高層階に宿泊した事があり、これぞ都会の夜景！という印象が強い」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
1位：三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア／96票「三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア」は、横浜港を見渡すロケーションが圧巻。観覧車やベイブリッジなど、みなとみらいならではの夜景がパノラマで楽しめ、ロマンティックな時間を過ごせます。さらに20階に位置するロビーや海を望む大浴場からは、昼夜を問わず横浜の街並みを一望でき、非日常感あふれる滞在が叶います。
回答者からは「みなとみらいで夜景が綺麗だから」（40代女性／東京都）、「立地的に海が見えて、抜群のロケーション」（50代女性／長崎県）、「やはり海と街が両方見えるのはとても良い」（50代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)