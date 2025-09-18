「ゴロピカドン　ポーチコレクション」横長トート

写真拡大

　やんちゃな3つ子のサンリオキャラクター“ゴロピカドン”を題材にした「ポーチコレクション」が、9月中旬から、全国のカプセルトイコーナーにて順次発売される。

【写真】ポップな縦長トートも！　全部集めたくなるラインナップ一覧

■80年代を思わせるレトロポップなデザイン

　今回アイピーフォーより登場するのは、1982年にサンリオからデビューした人気キャラクターのゴロピカドンをモチーフにした、80年代を思わせるレトロポップなデザインの縫製アイテム全5種。

　ラインナップには、折りたたみ傘や水筒もすっぽり入る「横長トート」と「トートバッグ」がそろう。

　また、これからの季節にぴったりな「ティッシュケースポーチ」と、両面デザインにこだわった2タイプの「スクエアポーチ」も用意。

　いずれも、ポップで懐かしいゴロピカドンの世界観がたっぷり詰まったアイテムだ。