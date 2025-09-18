17ºÐµ×ÊÝÑÛ¡¢½é½Ð¾ì¤ÇÀ¤³¦¤ÎÊÉ¡¡Í½ÁªÆÍÇË¤Ê¤é¤º¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê18Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÆüËÜ¿·¤ÇÏ¢ÇÆ¤·¤¿17ºÐ¤Îµ×ÊÝÑÛ¡ÊÅìÂçºåÂç·É°¦¹â¡Ë¤ÏÀ¤³¦Î¦¾å¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ËÎ×¤ß¡¢2Ê¬2ÉÃ84¤Ç3ÁÈ7°Ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¤ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²áµî¤ÎÆüËÜÀª¤Ç¤Ï1928Ç¯¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÆüËÜ½÷»Ò½é¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¸«¸¨»Þ°ÊÍè¡¢Í½ÁªÆÍÇË¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢97Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Îò»Ë¤ÎÈâ¤ò³«¤¯Âè°ìÊâ¤ò17ºÐ¤¬¹ï¤ó¤À¡£
¡¡½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼ç¤ÊµÏ¿¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£À¤¤ÏÀ¤³¦µÏ¿¡¢Âç¤ÏÂç²ñµÏ¿¡¢Æü¤ÏÆüËÜµÏ¿¡£
¢¡À¤¡¡J¡¦¥¯¥é¥È¥Õ¥Ó¥í¥Ð¡Ê¥Á¥§¥³¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡Ë1Ê¬53ÉÃ28
¢¡Âç¡¡J¡¦¥¯¥é¥È¥Õ¥Ó¥í¥Ð¡Ê¥Á¥§¥³¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡Ë1Ê¬54ÉÃ68
¢¡Æü¡¡µ×ÊÝ¡¡ô¥¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡1Ê¬59ÉÃ52