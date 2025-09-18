「BE:FIRST」のMANATO(24)が17日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。誘いを断るときの“必殺技”を明かした。

「タレコミヘッドライン！」のコーナーで「役所を理由に誘いを断る」と紹介されたMANATOは「2年くらい前によく使っていたやつなんですけど、よく行っていたんですよ。役所に。うまく手続きが進まない時があって」と語った。

メンバーから「うそつけ！」とツッコまれるが「本当だよ」と答え「でも確かに、役所行っていた時期あった」と言うと、MCの「ナインティナイン」矢部浩之も「役所行くって言われたら、強引に誘えないな」とうなずいた。

MANATOは「理由があって。僕、前々からちゃんと予定を立てるタイプで、メンバー結構ラフに誘ってくるんで。明日ご飯行かない？とかこの後サウナ行かないみたいな。普通に予定が入っちゃっているから。でも、友達と予定あるからを言いすぎると、友達より大事にされていないと思っちゃって…」ということから「役所って言葉を使って、国をちらつかせて」と笑った。

矢部は「これ、マネさせてもらうわ」と言うが、岡村隆史は「でも使えるの1年に数回やで」と首をかしげたが、MANATOは「最近は内見がブーム」と言い、この日の収録後にメンバーからも内見を理由に断ったと明かされ「これはマジです」と力説していた。