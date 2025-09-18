お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（49）が17日、MBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。“先輩”に苦言を呈した。

業界での上下関係のについてトークしていたスタジオ。ケンドーコバヤシが「芸人の世界は結構厳しい。半年先輩やったらもう敬語なんですよ」とすると、田中は「オードリーが2000年の4月デビューなんですよ。アンガールズが2000年の9月デビューなんです。半年遅いんです。ただ、学校だったら同じ学年じゃないですか。だから、若林にタメ口なんですけど、若林は“後輩だろ”って言ってくる」と説明。

田中は「それ許せなくて」と語気を強め「しかも元々ね、若林は俺に敬語使ってたんです。アンガールズの方が先に売れたから。それなのに自分も売れて、デビュー時期が分かってきたら急にタメ口になって、“お前は敬語使え”って言ってくるんです」と不満の様子。

続けて「しかも年齢は僕が上なんですよ！なのにですよ。下僕のように扱って」と憤慨。共演者らに「若林にお前おかしいぞって言ってください」とたたみかけ、スタジオは大爆笑だった。