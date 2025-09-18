「相手を真っ逆さまから叩き落とす――」。日本人女子レスラーとの大一番を控えた女子スターが披露した新たな“秘密兵器”が話題となり、ファンからも「王座獲得は確実だ」「これは良いフィニッシャーだ」と称賛の声が相次いでいる。

【映像】真っ逆さまから相手をリングに突き刺す“超危険技”

最新の「RAW」で行われたステファニー・バッケル対カイリ・セインの一戦。その中でステファニーが放った大技を、WWE公式アカウントが映像として公開した。9月20日（日本時間21日）に開催されるビッグイベント「レッスルパルーザ」で、ステファニーは元女子世界王者イヨ・スカイと王座決定戦を控えているが、直前の試合で見せた“予行演習”のような一撃に会場も騒然となった。

試合ではカイリを相手に苦戦しながらも、ステファニーは得意の顔面叩きつけ技“デヴィルズ・キス”を皮切りに攻勢を展開。さらに垂直に相手を持ち上げ、膝へと叩きつける新技を披露し、そのままカイリからフォールを奪った。まさに“必殺兵器”と呼ぶにふさわしい破壊力を誇る技だった。

これまでステファニーのフィニッシャーといえば、パッケージ式のバックブレイカー「SVB」が定番とされてきた。しかし今回披露した技は、それをさらに凌駕する危険度と説得力を兼ね備えており、ファンからは「素晴らしいムーブだ」「狂ったフィニッシャー」「これが世界王座を手にするための鍵になる」「ついに彼女らしい必殺技が完成した」といった声が続出。「彼女は間違いなくタイトルを獲る」と確信めいたコメントも寄せられている。

NXT時代に女子シングル2冠を達成し、「RAW」昇格後も「Evolution 2025」のバトルロイヤルで優勝するなど、ステファニーは急速に頭角を現した。前王者ナオミへの挑戦が決まっていた矢先、ナオミの妊娠による王座返上で状況は一変。次なる大舞台「レッスルパルーザ」で、イヨ・スカイとの王座決定戦に挑むことになった。今回の新フィニッシャーは、その決戦に向けた強烈な布石となったことは間違いない。

