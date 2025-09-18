陸上の世界選手権東京大会は１８日、国立競技場で女子５０００メートル予選が行われ、日本の３選手が先頭で引っ張る積極的なレースを見せて、国立競技場を沸かせた。

予選は２つの組で行われ、各組の上位８人が決勝に進んだ。１組では日本記録を持つ田中希実（ニューバランス）と２３年アジア選手権覇者の山本有真（積水化学）が２人並んで序盤からトップを走った。２５００メートルで山本が遅れたが、田中はなおも先頭をキープ。残り１周で後続集団がスパートし、残り２００メートル付近で後続に抜かれて順位を落とした田中だが、予選突破の５位でゴール。２０１９年ドーハ大会から４大会続けての決勝進出を果たした。

１５００メートルと５０００メートルにエントリ―した今回の世界選手権。２種目で決勝進出という目標を持って臨んだが、１３日の１５００メートルは予選敗退で、この日の５０００メートルに向けての良い流れを作ることができなかった。しかし、今季世界のハイレベルのレースでも多く戦ってきた自信と経験で「本命」の５０００メートルでまずは結果を出した。

２組には、１３日の１万メートルで６位入賞した広中璃梨佳（日本郵政グループ）が登場。スタート直後からトップに飛び出すと、５０００メートル世界歴代２位のキピエゴン（ケニア）ら世界のトップランナーを後ろに従えて独走状態を続けた。

表情には余裕も見えたが、終盤の４３００メートルで後続集団に吸収されるとペースが落ち、１５分１０秒６８の１３位で、決勝への厚い壁にはね返された。（デジタル編集部）