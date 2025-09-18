¡Öº£Æü¹¥¤¡×¾®Ô¢Éñ±©¡Ö³Ø¹»µ¢¤ê¡×¤Ø¤½½Ð¤·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÈäÏª¡Ö°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ÆåºÎï¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/18¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Ô¢Éñ±©¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£³Ø¹»µ¢¤ê¤ÎÈþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×½Ð¿ÈÈþ½÷¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¥Á¥é¥ê
¾®Ô¢¤Ï¡Ö³Ø¹»µ¢¤ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ø¤½½Ð¤·²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ÆåºÎï¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡×¡ÖÈþ¥¦¥¨¥¹¥È¡×¡Ö»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2023¡×¡ÖÂ´¶ÈÊÔ2024in¥»¥ÖÅç¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡ËÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
小椋、美ウエスト際立つ学校帰りコーデ披露
